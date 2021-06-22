На Украине раскритиковали законопроект о борьбе с антисемитизмом

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» и бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал законопроект о противодействии антисемитизму на Украине, который был принят парламентом в первом чтении в июне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Вятрович назвал проект закона о борьбе с антисемитизмом «странным» и обвинил его авторов в актуализации «российских фейков» об угрозе антисемитизма на Украине. «То, что этот треш — набор несуразных лозунгов длиной в одну страницу — не просто называется законопроектом, но и получил поддержку большинства депутатов — является серьезным диагнозом украинскому парламентаризму», — объяснил Вятрович. По мнению депутата, реальный уровень антисемитизма на Украине «самый низкий среди 18 стран Центральной и Восточной Европы».

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Политик предложил убрать из законопроекта слова «в Украине», поскольку счел их «провокационными». Он также отметил, что сейчас текст противоречит статье 24 Конституции Украины, запрещающей привилегии и ограничения по признакам этнического происхождения. По его словам, люди любых национальностей имеют в стране равные права. Депутат предложил назвать законопроект «О предотвращении и противодействии украинофобии, антисемитизма, национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти» и внести в него соответствующие определения.

Ранее Вятрович обвинил президента Владимира Зеленского и его парламентскую фракцию «Слуга Народа» в желании остановить украинизацию медиа.

В апреле в Киеве радикалы впервые провели марш в честь годовщины образования дивизии СС «Галичина». Организаторы призвали своих сторонников приходить в вышиванках.

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