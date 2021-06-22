Захарова раскритиковала Европу за незнание о языковых квотах в телеэфире Украины

Языковая квота для СМИ на Украине должна была стать сигналом для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако она ничего не предприняла. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», комментируя встречу главы МИД Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

По словам дипломата, Шмид продемонстрировала свое незнание о языковых квотах на Украине. «Слава Богу, на мне была маска, потому что я либо рассмеялась бы — на самом деле, я рассмеялась, либо что-нибудь сказала, когда она сказала, что не в курсе о закрытии трех крупнейших каналов», — поделилась Захарова.

Она добавила, что закрытые телеканалы выполняли все требования по языковой квоте, и потому прекращение вещания должно было стать сигналом для ОБСЕ. Представитель МИД раскритиковала Киев за желание «ограничить русский язык на территории страны» и напомнила, что Москва уже передала соответствующие документы европейской организации.

Законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на вещание на украинском языке Верховная Рада приняла во втором чтении 23 мая. Новое ограничение поддержали 269 депутатов — представители почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока». Спикер Андрей Парубий объяснил необходимость принятия закона защитой национальной безопасности «в условиях войны». Российские власти неоднократно выражали озабоченность по этому поводу и говорили о попытке «выдавить» русскоязычное население из Украины.

«НАШ» получил сразу два штрафа на общую сумму 228 тысяч гривен. Первый за то, что в его эфире бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отрицал участие России в войне в Донбассе. Второй — за высказывание экс-депутата Елены Бондаренко, которая называла украинских военнослужащих преступниками.

NewsOne и «112 Украина» прекратили вещание после того, как власти ввели против них санкции. Телеканалы связывают с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, который подозревается в госизмене и нарушении законов войны. «НАШ» принадлежит бывшему депутату Евгению Мураеву.

Медведчук находится под домашним арестом. По версии прокуратуры, действия депутата могли привести к смене Кремлем внешнеполитического курса Украины. Сам политик называет уголовное дело против него попыткой остановить оппозицию.

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