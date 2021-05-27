Украинские телеканалы оштрафовали за призывы к разжиганию войны

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканалы NewsOne, «НАШ» и «112 Украина» за призывы к разжиганию войны и дискриминацию вооруженных сил. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает УНИАН.

«112 Украина» должен заплатить 114 тысяч гривен за то, что бывший депутат Петр Симоненко в передаче «Голос народа» назвал конфликт в Донбассе гражданской войной. NewsOne должен выплатить такую же сумму за высказывание одного из гостей эфира, содержавшее признаки ксенофобии и дискриминации, сообщили в совете.

«НАШ» получил сразу два штрафа на общую сумму 228 тысяч гривен. Первый за то, что в его эфире бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отрицал участие России в войне в Донбассе. Второй — за высказывание экс-депутата Елены Бондаренко, которая называла украинских военнослужащих преступниками.

NewsOne и «112 Украина» прекратили вещание после того, как власти ввели против них санкции. Телеканалы связывают с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, который подозревается в госизмене и нарушении законов войны. «НАШ» принадлежит бывшему депутату Евгению Мураеву.

Медведчук находится под домашним арестом. По версии прокуратуры, действия депутата могли привести к смене Кремлем внешнеполитического курса Украины. Сам политик называет уголовное дело против него попыткой остановить оппозицию.