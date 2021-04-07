Стало известно о росте антисемитизма на Украине

Число зафиксированных в 2020 году инцидентов с проявлением антисемитизма на Украине выросло по сравнению с прошлыми показателями. Об этом, помимо прочего, говорится в докладе Центра Кантора о состоянии антисемитизма в мире, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Наибольшее число таких случаев было выявлено в тех государствах, где есть многочисленные еврейские общины — это США, Канада, Великобритания, Австралия, Франция и Германия. Во всех остальных странах, за исключением Украины, число антисемитских инцидентов за год не превысило 10.

По данным Центра Кантора, из-за пандемии COVID-19 основная часть преступлений такого характера переместилась в онлайн: участились проявления ненависти к евреям в интернете.

«Когда люди чувствуют себя изолированными и ищут простые решения, экстремистские группы существенно расширяют свою деятельность как в сети, так и в реальном мире», — заявил на выступлении по случаю публикации доклада президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

В тот же день выпустила доклад и международная правозащитная организация Amnesty International. Она заявила об ухудшении ситуации с правами человека во всем мире во время пандемии COVID-19.