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Россия оказалась лучше Украины в вопросе антисемитизма

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия в последние годы лучше ведет борьбу с антисемитизмом на своей территории, чем Украина. Такое мнение в ходе презентации доклада Центра Кантора о состоянии антисемитизма в мире выразила исследователь из Университета Тель-Авива Инна Штаксер, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее оценке, ситуация по числу инцидентов с оскорблениями или притеснениями евреев в России оказалась лучше, потому что власти стали серьезно заниматься борьбой с различными фашистскими проявлениями. «Не уверена, что разница исходит из "популярности" антисемитизма в народе. И [российские] полицейские, и различные юридические инстанции стали к этому вопросу очень серьезно относиться. На мой взгляд, это и объясняет разницу», — отметила эксперт.

Штаксер добавила, что люди начинают обращать внимание на происходящее, понимают, что нужно быть немного осторожнее. При этом она указала, что на Украине в настоящее время пытаются провести закон о борьбе с антисемитизмом.

Ранее сообщалось, что число зафиксированных в 2020 году инцидентов с проявлением антисемитизма на Украине резко выросло. По данным Центра Кантора, в стране за год было выявлено 22 антисемитских инцидента. В России же их зафиксировали всего три. При этом больше всего таких случаев было выявлено в США. Рекорд с 2001 года установила и Германия.


Предыстория: Притеснения евреев усилились на Украине
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