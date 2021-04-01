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Британка обвинила евреев в воспитании психопатов-маньяков и угодила в тюрьму

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Элисон Чаблоз
Элисон Чаблоз
Фото: Mark Thomas / ZumaPress / Globallookpress.com

Британка Элисон Чаблоз (Alison Chabloz) угодила в тюрьму из-за того, что неоднократно обвиняла евреев в «контроле над всем, что только можно контролировать». Об этом пишет The Jewish News.

Она проведет за решеткой девять недель. 57-летняя Чаблоз нарушила закон о пристойной коммуникации: в одном из постов в социальных сетях она всячески порицала евреев и обвиняла их в воспитании психопатов-маньяков. Чаблоз также отрицала холокост и говорила, что в нацистской Германии евреев преследовали потому, что они того заслуживали. Чаблоз считает, что представителей общины следует депортировать.

The Mirror отмечает, что при этом Чаблоз живет в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд — представители еврейской общины города в основном селятся именно там.

«Отвратительные высказывания Элисон Чаблоз о евреях восходят к разговорам в пивных Германии в 1930-х годах», — заявил представитель организации «Кампания против антисемитизма» Стивен Сильверман. По его словам, Чаблоз уже судили за подобные высказывания, однако она продолжила атаковать евреев, даже отбывая условный срок.

В декабре 2020-го 92-летней Урсуле Хавербек, также известной как бабушка-нацистка, дали новый срок за отрицание холокоста. Берлинский суд приговорил ее к году тюрьмы.

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