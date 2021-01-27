США прослушивали швейцарских дипломатов по делу «спящих счетов» жертв холокоста

Американские спецслужбы в 1990-х годах прослушивали телефонные разговоры швейцарских дипломатов, касающиеся дела о «спящих счетах» жертв холокоста в швейцарских банках. Об этом сообщает радиостанция SRF со ссылкой на рассекреченную служебную записку.

В 1995 году жертвы холокоста и их потомки подали иск в Нью-Йорке против швейцарских банков. Они заявили, что до сих пор не могут получить доступ к своим счетам времен Второй мировой войны. В ходе разбирательств Швейцария испытывала беспрецедентное давление со стороны США, занявших сторону истцов. После трех лет напряженных переговоров швейцарские банки и «Всемирный еврейский конгресс» договорились о выплате владельцам счетов и их наследникам компенсации в размере 1,25 миллиарда долларов.

Недавно рассекреченная служебная записка, попавшая в распоряжении радиостанции, раскрывает новые детали этой истории. Документ, датированный 1998 годом, был адресован ныне покойному министру иностранных дел Швейцарии Флавио Котти, послу в Вашингтоне Альфреду Дефаго и Томасу Дельфаго, который на тот момент возглавлял специальную рабочую группу, занимавшуюся вопросами капиталов, перемещенных в Швейцарию в период Второй мировой войны. В записке сообщалось, что все переговоры между Котти и Дефаго касательно резонансного дела прослушивались американскими спецслужбами.

В интервью с радиостанцией Борер подтвердил, что знал о содержании записки. По его словам, швейцарские спецслужбы и он сам неоднократно предупреждали дипломатов, курировавших это дело, о возможной прослушке. Тем не менее находились те, кто, несмотря на все предупреждения, продолжали обсуждать ход переговоров по телефону. Борер не исключил, что спецслужбы прослушивали и руководство банков.

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