От США потребовали объяснить любовь к прослушке

Пекин требует от США объяснений из-за закупки посольствами страны прослушивающих устройств. Такое заявление сделала представитель китайского МИД Хуа Чуньин, передает ТАСС.

По ее словам, в Пекине удивлены раскрытым WikiLeaks списком покупок американских диппредставительств, в частности приобретением прослушивающих устройств. «Зачем американским посольствам закупать столько оборудования для тайной слежки? Для каких целей они его приготовили?» — сказала она.

Хуа Чуньин отметила, что, судя по этим данным, Вашингтон занимается скрытой слежкой в глобальных масштабах, и заявила, что американские власти «должны дать четкое разъяснение международной общественности по этому поводу».

21 декабря был раскрыт список покупок, составленный американскими посольствами по всему миру. В августе посольство в Сальвадоре закупило 94 шпионские камеры, спрятанные в галстуки, кепки, пуговицы, часы, зажигалки и ручки. Такой же заказ сделала дипмиссия в Колумбии.

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