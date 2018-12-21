Раскрыт список покупок американских посольств

Раскрыт список покупок, составленный американскими посольствами по всему миру. Перечень опубликован на сайте WikiLeaks.

Как отмечается, по списку можно многое сказать о деятельности США в стране. В частности, в августе посольство в Сальвадоре закупило 94 шпионские камеры, спрятанные в галстуки, кепки, пуговицы, часы, зажигалки и ручки. Такой же заказ сделало диппредставительство в Колумбии.

Иногда запросы отражают интересы Вашингтона: консульство в китайском Шанхае заказало три рекламных ролика, в которых рассказывалось о качестве американской говядины.

В то же время большинство покупок относится к предметам ежедневной необходимости: услуги ремонтников, химчистки, устройства для чистки аквариумов и садовые принадлежности. В одном из консульств в Эквадоре сотрудники, к примеру, потеряли счет рыбкам в пруду и вызвали специального человека, который бы их сосчитал и почистил водоем.

В 2017 году организацией WikiLeaks в открытый доступ были выложены документы, связанные с работой киберразведки ЦРУ. Эта утечка стала крупнейшей в истории американской спецслужбы. Кроме того, в сеть выложили обширную подборку японских смайликов из архивов секретных документов ЦРУ.

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