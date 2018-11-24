WikiLeaks заподозрила хакеров в фабрикации антироссийских инструкций

Организация WikiLeaks заявила, что документы британского центра Integrity Initiative по борьбе с российской пропагандой, которые накануне опубликовала хакерская группировка Anonymous, частично могли быть сфабрикованы. Об этом говорится в Twitter-аккаунте WikiLeaks.

«Предполагаемые внутренние документы британской правительственной "антироссийской" сети влияния, нацеленной в основном на Европу и США, появились на сайте, который часто обвиняют в связях с российскими государственными хакерами. Мы проанализировали эти документы и определили, что часть из них демонстрирует признаки фабрикаций», — сказано в сообщении организации.

23 ноября Anonymous опубликовала документы Integrity Initiative, которые включают инструкции по борьбе с российской пропагандой и примеры дезинформации со стороны Москвы. Хакеры утверждают, что данный проект финансируется правительством Великобритании и работает в целом ряде стран, в том числе Германии, Франции, Испании. В частности, Integrity Initiative помешал назначению в испанские спецслужбы полковника Педро Баньоса, известного пророссийскими взглядами, сообщила Anonymous.

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