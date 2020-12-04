Бабушке-нацистке дали новый срок за отрицание холокоста

92-летней Урсуле Хавербек, также известной как бабушка-нацистка, дали новый срок за отрицание холокоста. Об этом пишет Der Spiegel.

Берлинский суд приговорил ее к году тюрьмы. Хавербек отрицала холокост в интервью, опубликованном в интернете еще в марте 2018-го. Женщина не явилась в суд для вынесения приговора.

Пару недель назад немка закончила отбывать срок за отрицание холокоста. Она вышла на свободу спустя 2,5 года. Тогда ее осудили за подстрекательство к мятежу.

Хавербек была председателем ультраправого тренировочного центра, распространявшего нацистскую пропаганду. Его закрыли в 2008 году. Женщину несколько раз судили за отрицание холокоста. В частности, на заседании в 2015 году «наци-бабушка» заявила, что «Освенцим не был лагерем смерти, и это не доказано исторически». Кроме того, она появлялась на телевидении с заявлениями о том, что «холокост — величайшая ложь в истории».