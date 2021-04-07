Amnesty International заявила о нарушении прав человека из-за пандемии COVID-19

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила об ухудшении ситуации с правами человека во всем мире во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад организации, опубликованный в среду, 7 апреля.

Как сообщила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар, мир находится в хаосе, а политикам уже невозможно отрицать, что «социальные, экономические и политические системы распались».

«Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями», — пояснила она.

По данным Amnesty International, пандемия особенно негативно сказалась на этнических меньшинствах, беженцах, пожилых людях, женщинах и ЛГБТ-сообществе. Сильно пострадали от пандемии Европа и Центральная Азия, где заболеваемость и смертность составляют почти треть от общемировых показателей.

В тексте говорится, что власти ряда стан Европы и Центральной Азии используют пандемию для расширения своих полномочий, подавления свобод и игнорирования обязательств в области прав человека. Также авторы доклада утверждают, что из-за пандемии во многих странах было введено чрезвычайное положение, и не менее десяти государств отступили от положений Европейской конвенции по правам человека. В кризисной ситуации такие шаги сочли допустимыми, однако правозащитники настаивают, что ограничения должны быть «временными, необходимыми и соразмерными».

Также правозащитники пришли к выводу, что ряд стран, в частности, Венгрия, Польша, Румыния и Франция злоупотребляли существующими и новыми правовыми нормами, чтобы «ограничивать свободу выражения мнений».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире. По данным ВОЗ, количество жертв коронавируса в мире за прошедшую неделю выросло на 11 процентов — скончались более 71 тысячи человек. При этом организация фиксирует рост числа заразившихся шестую неделю подряд — за последние семь дней выявлено более четырех миллионов новых случаев COVID-19.

В октябре 2020 года Госдепартамент США заподозрил ряд правозащитных организаций в антисемитизме. Американское внешнеполитическое ведомство рассматривает возможность объявить антисемитскими Human Rights Watch, Amnesty International и Oxfam. В Amnesty же отметили, что Всеобщая декларация прав человека, являющаяся основополагающим документом их работы, была сформулировала в ответ на зверства, совершенные именно против еврейского народа.