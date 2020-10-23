Госдеп США заподозрил правозащитные организации в антисемитизме

Госдепартамент США заподозрил ряд правозащитных организаций в антисемитизме. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, американское внешнеполитическое ведомство рассматривает возможность объявить антисемитскими Human Rights Watch, Amnesty International и Oxfam. Причиной этого стала возможная поддержка правозащитниками движения BDS (Boycott, Divestment and Sanctions, «Бойкот, изоляция и санкции»). Эта глобальная политическая кампания призывает к экономическому и политическому давлению на Израиль и рассматривается в США и Европе как антисионистская.

CNN отмечает, что HRW и Oxfam ранее призывали бизнес не вести деятельность в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, а Amnesty International выступает против самих израильских поселений. Теперь Госдеп потребовал от правозащитников прояснить свою позицию касательно BDS. Таким образом, предполагает телеканал, действующий президент Дональд Трамп пытается набрать политические очки и заручиться поддержкой среди еврейских избирателей перед выборами, назначенными на 3 ноября.

Oxfam и Amnesty International отвергли любые предположения о том, что они являются антисемитскими. Правозащитники объявили, что считают подобные подозрения «ложными, необоснованными и оскорбительными». В Amnesty же отметили, что Всеобщая декларация прав человека, являющаяся основополагающим документом их работы, была сформулировала в ответ на зверства, совершенные именно против еврейского народа.