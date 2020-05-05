В Госдепе рассказали о вспышке связанного с коронавирусом антисемитизма

В Госдепе последние два месяца регистрируют в интернете «цунами» антисемитизма, связанного со вспышкой коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илана Карра.

По его словам, во время экономических кризисов евреи часто становятся жертвами гонений, поэтому США должны бороться с антисемитскими теориями заговора, связанными с коронавирусом. Карр отметил, что у него появился помощник, который занимается вопросами борьбы с разжиганием ненависти в интернете.

20 апреля сообщалось, что число проявлений антисемитизма по всему миру выросло на 18 процентов по сравнению с предыдущим годом. Отмечалось, что в связи с пандемией коронавируса в мире распространяются старинные стереотипы о евреях как о врагах христиан и разносчиках болезни.

На данный момент в мире зафиксировано более 3,57 миллионов случаев заболевания коронавирусом за все время пандемии. Из них более 1,17 миллиона случаев — в США. На втором месте по количеству заболевших Испания (более 217 тысяч случаев), на третьем — Италия (более 211 тысяч случаев).

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