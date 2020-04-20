Евреи рассказали о росте антисемитизма в мире

Число проявлений антисемитизма по всему миру выросло на 18 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в ежегодном докладе Центра Кантора за 2019 год, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

По данным Тель-Авивского университета, за прошлый год зафиксировано 456 антисемитских инцидентов с применением насилия, а в позапрошлом их было 387. В результате погибли семеро евреев, а рост антисемитских настроений наблюдается в большинстве стран.

Авторы доклада упомянули нападение на синагогу в немецком Галле 9 октября 2019 года: хотя жертвами нападавшего стали случайные люди, изначальной его целью были именно местные иудеи. Всего в Германии за 2019 год зарегистрировано более 1,8 тысячи антисемитских инцидентов, то есть 5 случаев в день

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Основными противниками евреев, иудеев и сионистов называют ультраправые и ультралевые группы, однако упоминается и новое явление: нападения со стороны чернокожих в США. За антисемитские атаки там ответственны «Черные евреи» (Black Hebrew Israelites) и «Нация ислама» (Nation of Islam).

Также указывается на то, что в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 в мире распространяются старинные стереотипы о евреях как о врагах христиан и разносчиками болезни.

25 марта сообщалось, что в американских радикальных группах в социальных сетях и мессенджерах растет число призывов намеренно заражать коронавирусом нового типа евреев и полицейских.

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