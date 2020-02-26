Каждый пятый европеец поверил в мировое правительство евреев

Каждый пятый европеец считает, что секретное правительство евреев влияет на мировую политическую и экономическую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные опроса, прошедшего в 16 государствах, передает The Times of Israel.

Результаты опроса обнародовали на конференции Ассоциации евреев Европы в Париже. Согласно ним, примерно 20 процентов европейцев согласны с утверждением о существовании некой влиятельной тайной организации евреев. Кроме того, такой же процент опрошенных считает, что евреи эксплуатируют тему холокоста ради собственных нужд.

Также опрос показал, что четверть европейцев может понять антисемитов, наблюдая за политикой государства Израиль. С тем, что еврейское государство ведет войну, чтобы защитить себя от агрессии врагов, согласна лишь четверть европейцев, еще столько же опрошенных не согласились с этим утверждением, около половины воздержались от его оценки.

Более трети респондентов считают, что их нация пострадала в ходе Второй мировой так же, как евреи. Всего опрошенных было 16 тысяч человек. Сообщается, что антисемитские стереотипы и сомнения в важности холокоста характерны для восточной части Европы, а антиизраильские настроения — для стран Запада.

В конце января глава МИД Германии Хайко Маас предложил способ побороть антисемитизм во всей Европе. Министр счел, что для этого стоит криминализовать отрицание холокоста в странах Евросоюза.

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