Темнокожий актер назвал афроамериканцев настоящими евреями и был уволен

Американский актер и рэпер Ник Кэннон оказался в центре скандала после того, как назвал афроамериканцев «настоящими евреями». Темнокожего артиста уволили из телекорпорации ViacomCBS, передает TMZ.

Компания отказалась от сотрудничества с Кэнноном, объяснив это антисемитскими высказываниями актера, сделанными на его подкасте Cannon’s Class во время беседы с бывшим участником группы Public Enemy Профессором Гриффом (настоящее имя Ричард Гриффин). Кэннон в подкасте заявил, что его слова не могут быть антисемитскими, поскольку темнокожие люди и есть семиты.

В том же подкасте Кэннон предположил, что белые люди — неполноценные темнокожие.

Представители ViacomCBS заявили, что компания осуждает любую нетерпимость и категорически осуждает проявление антисемитизма в любой форме.

Кэннон после скандала не стал приносить извинений, заявив, что никогда не допускал высказываний на почве ненависти, призвав оскорбившихся к «здоровому диалогу».

39-летний Ник Кэннон снялся в таких фильмах, как «Люди в черном 2», «Гарфилд», «Бобби» и «День мертвецов» 2008 года.

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