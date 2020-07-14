Суду представили унизительное фото с измазанным мороженым Деппом

Суду представили фотографию со спящим актером Джонни Деппом, измазанным мороженым. Об этом пишет New York Post.

Снимок был сделан бывшей супругой Деппа, актрисой Эмбер Херд. Артист уснул в одежде, когда ел мороженое, которое затем растеклось по его джинсам. Депп объяснил свое состояние усталостью после 17-часового рабочего дня, подчеркнув, что его жена сфотографировала его, чтобы унизить.

«Она сфотографировала меня и показала мне снимок на следующий день, сказав: "Посмотри, во что ты превратился... Посмотри на себя, ты отвратителен"», — вспомнил актер.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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