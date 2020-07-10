Эмбер Херд жаловалась Джонни Деппу на домогательства Джеймса Франко

Актриса Эмбер Херд жаловалась бывшему мужу Джонни Деппу на домогательства своего коллеги Джеймса Франко. Об этом сообщает The Blast.

Депп заявил в суде, что его шокировало решение экс-супруги сняться в фильме «Аддеролловые дневники». По его словам, после работы над фильмом «Ананасовый экспресс» артистка зареклась сотрудничать с Франко.

«Она говорила мне очень много негативных вещей по поводу Франко. Говорила, что он пытался поцеловать ее и отпускал пошлые замечания, когда они снимались вместе. Она называла его мерзавцем и насильником и утверждала, что он был довольно агрессивен по отношению к ней», — рассказал Депп.

Ранее в июле его адвокаты уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Херд ответила, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна в браке.

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