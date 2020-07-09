Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в испражнении на кровать ради шутки

Голливудский актер Джонни Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в испражнении на кровать ради шутки. Об этом сообщает издание Mirror.

Артист судится с газетой The Sun, которая опубликовала материал о том, что он поднимал руку на экс-супругу. В ходе суда он заявил, что инцидент произошел в 2016 году на дне рождения артистки.

По словам актера, на следующее утро после вечеринки он обнаружил в кровати фекалии. Он предположил, что они принадлежат Херд или кому-то из ее друзей. «Она сама призналась нашему управляющему Кевину Мерфи, что оставленные в постели фекалии — это безобидный пранк. Тем самым она фактически признала, что несет за это ответственность, хоть и обвиняла в случившемся наших собак», — рассказал Депп.

Актер настаивал, что йоркширские терьеры были слишком малы, чтобы самостоятельно запрыгнуть на кровать. Он добавил, что в тот день принял решение о разводе с Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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