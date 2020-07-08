Деппа обвинили в избиении Херд из-за насмешки над его «алкогольной» тату

Голливудского актера Джонни Деппа обвинили в избиении бывшей жены Эмбер Херд из-за насмешки над его «алкогольной» татуировкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Артист судится с газетой The Sun, которая опубликовала материал о том, что он поднимал руку на экс-супругу. В ходе суда адвокат Саша Васс, представляющая интересы издания, поинтересовалась у звезды «Пиратов Карибского моря», принимал ли он кокаин в 2013 году — именно тогда случилось предполагаемое нападение на Херд. Депп ответил, что ему трудно вспомнить, употреблял ли он наркотики, но пояснил, что это возможно.

Васс отметила, что инцидент произошел, когда актер сорвался после 160 дней трезвости и начал много пить. По ее словам, тогда Депп разозлился из-за того, что артистка посмеялась над его татуировкой, и три раза ударил ее по лицу. Актер, в свою очередь, подчеркнул, что не помнит никаких разговоров о его татуировках. Он также опроверг информацию об избиении. «Это неправда. Такого не было», — высказался Депп в суде.

Речь идет о татуировке Wino forever. Сленговое английское слово wino означает пьяницу, который любит дешевый алкоголь. Часто такое определение применяют к бездомным. Изначально на руке Деппа было написано имя бывшей возлюбленной Вайноны Райдер, однако после расставания он решил переделать татуировку.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!