Раскрыто данное Маску актрисой Эмбер Херд прозвище

Суд раскрыл прозвище Илона Маска, данное ему актрисой Эмбер Херд, когда та еще была замужем за актером Джонни Деппом. Об этом пишет Mirror.

Артистка называла основателя компании SpaceX «человек-ракета» (rocketman) — так он оказался записан у нее в контактах телефона. Об этом стало известно благодаря представленной суду переписке Херд и Маска в период, когда актриса находилась в браке с Деппом. Сообщение Херд было отправлено 22 мая 2016 года, через день после того, как между ней и Деппом, по ее словам, произошел конфликт, в ходе которого актер якобы атаковал ее при помощи телефона.

В переписке Херд сообщает Маску о том, что собирается разводиться, а тот предлагает ей охрану из-за ее рассказов о том, что Депп применял к ней насилие.

Ранее сосед Деппа Джош Дрю рассказал, что Херд имела любовную связь с Маском и актрисой Карой Делевинь, будучи замужем за Деппом. Трио якобы провело ночь в квартире Деппа, когда тот был на съемках. Маск позже прокомментировал слухи о групповом сексе с актрисами.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета.

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