Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь. Об этом сообщает Page Six.

Бизнесмен заявил, что дружит с Делевинь, однако никогда не вступал с ней в интимные отношения. Он пояснил, что звезда готова подтвердить это.

Миллиардер подчеркнул, что начал встречаться с Херд через месяц после ее развода с Джонни Деппом. Он предложил актеру зарыть топор войны. «Жизнь слишком коротка для такого долгого негатива», — отметил Маск.

О том, что Херд имела любовную связь с Делевинь и Маском, будучи замужем за Деппом, ранее заявил сосед звезды «Пиратов Карибского моря» Джош Дрю. Он рассказал об этом на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете.

Трио было замечено в пентхаусе Деппа в 2016 году, там знаменитости провели ночь. Дрю ранее был женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон. По его словам, бывшая супруга рассказала ему о том, что у актрисы был групповой роман с Делевинь и Маском.

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