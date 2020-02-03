В сеть слили признание Эмбер Херд об избиении Джонни Деппа

Голливудская актриса, активистка, выступающая против домашнего насилия, защитница прав женщин Эмбер Херд избивала своего бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом свидетельствует слитый в сеть разговор между бывшей парой, пишет Daily Mail.

«Я не могу обещать тебе, что снова не применю силу. Господи, я ***** [черт возьми] иногда становлюсь такой злой, что просто теряю контроль. Я ***** могу обещать, что сделаю все, чтобы измениться. Я обещаю. Я больше не буду требовать развода», — заявила Херд, на что Депп ответил, что любит ее. «Я хочу быть хорошим мужем, я хочу быть хорошим мужем. И если я не был, то сделаю все, чтобы им стать», — пообещал артист.

В другой беседе Херд и Депп спорили о том, дала ли актриса пощечину своему супругу, или же ударила его кулаком. Актер утверждал, что Херд била его, однако та заявила, что сделала это несильно, поскольку Депп «не пострадал». «Ты такой ребенок, повзрослей, *****, Джонни!» — воскликнула она в ответ на жалобы актера.

Херд также призналась, что начала с ним драку, когда Депп сбежал. «Я ушел, потому что не мог терпеть это насилие друг с другом. Если бы это продолжилось, то все было бы ***** плохо совсем. И, детка, я уже говорил однажды. Мне до смерти страшно, что мы будто сцену совершения преступления устраиваем», — заявил Депп.

Херд и Депп официально развелись в январе 2017 года. Они поженились в 2015-м, а уже в следующем году актриса подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Позже Депп рассказал, что бывшая супруга однажды почти лишила его пальца, а та в ответ заявила о злоупотреблении артистом алкоголем и наркотиками, из-за чего он превращался в «монстра».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!