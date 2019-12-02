Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа

Отец актрисы Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа. Об этом сообщает издание The Blast.

Дэвид Киллаки, чья компания обслуживала автомобили звездной пары, рассказал в суде, что после их развода пояснил Херд, что теперь она должна оплачивать услуги напрямую, а не через менеджеров ее бывшего супруга. По словам мужчины, в ответ артистка начала оскорблять его и убеждать, что Депп стал причиной ее проблем с финансами.

Позднее Киллаки начал получить звонки от отца актрисы Дэвида Херда. Мужчина угрожал ему, а также с ненавистью высказывался о своем бывшем зяте. «Он рушит карьеру моей малышки в Голливуде и шантажирует ее. И когда я доберусь до него, я выбью из него все дерьмо», — заявил мужчина. После этого Киллаки поинтересовался у Херда, не находится ли он в состоянии алкогольного опьянения. В ответ отец Эмбер Херд пообещал затолкать бутылку виски в прямую кишку Киллаки.

11 ноября стало известно, что поклонники Джонни Деппа создали петицию с требованием лишить его бывшую жену Эмбер Херд роли в фильме «Аквамен 2». Фанаты отмечали, что во время совместного проживания артистка неоднократно применяла насилие к мужу. Она дважды била его по лицу, а один раз чуть не лишила его пальца при помощи бутылки водки, о чем Депп заявлял в суде.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». Актер посчитал эти слова клеветой.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



