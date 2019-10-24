Херд заставила Деппа отчитаться в суде о пристрастии к наркотикам и алкоголю

Суд обязал голливудского актера Джонни Деппа предоставить данные о своей алкогольной и наркотической зависимости. Об этом сообщает портал Deadline.

Артист должен сделать это до 15 ноября. Подобное требование поступило от адвокатов его бывшей жены Эмбер Херд, которая утверждала, что муж напивался и избивал ее. Защита артистки заявила, что Депп не может требовать от экс-супруги 50 миллионов долларов по делу о клевете, не предоставив при этом доказательств того, что не испытывал проблем со спиртным и наркотиками.

Юристы Джонни Деппа в свою очередь отметили, что Херд отклоняется от своих показаний, а ее адвокаты пытаются оклеветать актера. Они добавили, что такую же тактику эти адвокаты использовали и при защите другого своего клиента — продюсера Хаври Вайнштейна.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она обвинила мужа в домашнем насилии. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия».

Позднее актриса выдвинула новые обвинения, рассказав, как бывший муж, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил. Херд призналась, что Депп устраивал скандалы на почве ревности к ее коллеге по фильму Джеймсу Франко, регулярно швырял и ломал вещи в их доме и однажды хотел столкнуть ее сестру с лестницы.

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