24-летняя россиянка испугалась внимания и бросила Джонни Деппа

Российская танцовщица Полина Глен закончила отношения с актером Джонни Деппом, испугавшись повышенного общественного внимания к своей персоне. Об этом ее друзья рассказали изданию Daily Mail.

Отмечается, что 24-летняя Глен оставила особняк 56-летнего артиста в Голливуде и вернулась в Россию, в Санкт-Петербург. По словам собеседников издания, Депп предложил ей пожениться через несколько недель после того, как она переехала к нему. Девушка назвала предложение актера сумасшествием.

«Несмотря на то что все считали, будто Полина общается с Джонни только из-за его славы, она старалась не выходить на публику — продолжала работать хореографом, а после ехала к нему домой. Его уровень известности и текущий конфликт с Эмбер [Херд] оказались для нее невыносимыми», — заявил источник газеты.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». Актер также заявил, что бывшая супруга чуть не лишила его пальца.

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