В сети объявили войну избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд

В интернете объявили войну актрисе Эмбер Херд, избивавшей бывшего мужа Джонни Деппа. Пользователи запустили хештег #JusticeForJohnnyDeep.

Юзеры социальной сети Twitter призвали СМИ обратить внимание на случившееся, а также обвинили во лжи артистку, которая заявляла об избиениях со стороны экс-супруга. Кроме того, они возмутились, что общество всегда считает мужчин виноватыми в домашнем насилии.

«Исключите Эмбер Херд из всех организаций, занимающимися правам человека. Она мошенница».

«Медиа, когда нет никаких доказательств, что Джонни издевается над Эмбер / Медиа, когда есть доказательства того, что Эмбер издевается на Джонни».

«Депп наконец предоставил доказательства того, что Херд была абьюзером. Те, кто поддерживают ее, должны заткнуться. Я надеюсь, что Warner Bros. лишит ее роли Меры, в противном случае второй "Аквамен" провалится. Она животное».



Фанаты Джонни Деппа также запустили флешмоб #BringBackJackSparrow. Они обратились к компании Disney и попросили вернуть актера на роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря».

Ранее в понедельник стало известно, что выступающая против домашнего насилия Эмбер Херд избивала своего бывшего мужа Джонни Деппа. В сеть слили разговор бывшей пары, в котором артистка признавалась, что иногда просто теряет контроль.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». Актер назвал эти слова клеветой.

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