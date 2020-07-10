Джонни Депп прозвал жену «Эмбер Срет» из-за дефекации на кровать

Голливудский актер Джонни Депп прозвал бывшую жену Эмбер Херд «Эмбер Срет» (Amber Turd) после ее дефекации на кровати. Об этом сообщает Daily Mail в пятницу, 10 июля.

О прозвище стало известно во время заседания суда, на котором рассматривается иск Деппа к газете The Sun. Адвокат Саша Васс, представляющая интересы издания, спросила, высмеивал ли актер свою супругу после инцидента.

«Это было одно из самых абсурдных и неожиданных заявлений в моей жизни, так что да, я смеялся над этим, ведь это было крайне странно», — ответил Депп.

Ранее сообщалось, что причиной дефекации на кровать стала попытка Херд подшутить над Деппом, который предположил, что фекалии принадлежали ей или кому-то из ее друзей. Инцидент произошел в 2016 году на дне рождения артистки. Актер добавил, что в тот день принял решение о разводе с Херд.

Первой на развод в мае 2016-го подала Херд. Она объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия, назвав публикацию клеветой. Позже в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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