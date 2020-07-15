Актер засудил московский театр за зарплату менее 150 тысяч рублей

Актер Александр Титоренко засудил МХАТ имени Горького за низкую зарплату. Таганский суд частично удовлетворил исковое требование артиста, пишет Telegram-канал Mash в среду, 15 июля.

Отмечается, что Титоренко, служивший в московском театре с 2006 года, в 2019-м получал 150 тысяч рублей в месяц, однако созванная руководством учреждения комиссия по оценке показателей понизила его зарплату.

Артист не согласился с решением комиссии и подал на театр в суд, потребовав взыскать с работодателей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и задолженность по зарплате в размере 156 тысяч рублей. Титоренко заявил, что выполнял качественную работу, пожаловавшись также, что его не позвали на комиссию по оценке показателей эффективности.

Суд постановил взыскать с театра 160 тысяч рублей.

5 июля сообщалось, что звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало остался без работы и стал продавать хачапури.

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