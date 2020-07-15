Названа причина смерти звезды сериала «Хор»

Звезда сериала «Хор», актриса Ная Ривера, скончалась в результате несчастного случая. Вскрытие подтвердило, что женщина утонула — на ее теле не нашли признаков насилия или болезни. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния).

Ее биологические образцы также направят на экспертизу, которая покажет, принимала ли Ривера алкоголь или наркотики. Однако полиция не склонна полагать, что в ее гибели как-то задействованы психотропные вещества.

Тело 33-летней актрисы обнаружили в озере Пиру в южной Калифорнии. Она пропала 9 июля во время прогулки по озеру со своим сыном. Его нашли спящим в лодке. Четырехлетний мальчик рассказал, что его мать прыгнула в воду и не вернулась.

Из-за частых смертей актеров сериала фанаты уже назвали его проклятым. Так, в 2013 году от передозировки наркотиками умер 31-летний Кори Монтейт. А в 2018 году с собой покончил 35-летний Марк Саллинг. Незадолго до этого его арестовали из-за хранения детской порнографии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!