Найдено тело утонувшей звезды сериала «Хор»

Найденное в озере в Южной Калифорнии тело идентифицировано как принадлежащее пропавшей актрисе сериала «Хор» Нае Ривере, заявил во время пресс-конференции шериф округа Вентура Билл Аюб. Об этом сообщает CNN.

По его словам, тело 33-летней звезды было найдено утром в понедельник, 13 июля, в северо-восточной части озера Пиру.

«Мы уверены, что тело, которое мы нашли, — это тело Наи Риверы», — сказал шериф. При этом он добавил, что на нем не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти или самоубийстве.

Тело будет доставлено в офис коронера, где будет опознано с помощью стоматологической документации. По версии шерифа, Ривере не хватило сил, чтобы выбраться из воды.

Ранее полиция округа Вентура, штат Калифорния, заявила, что считает Наю Риверу мертвой. Артистка пропала на озере 9 июля после того, как отправилась плавать на арендованной лодке с четырехлетним сыном Джози Холлисом Дорси. Ребенок был найден спящим в лодке, он рассказал полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась.

В «Хоре» Ривера сыграла чирлидершу Сантану Лопез. Она также снималась в «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу». В 2011 году портал AfterEllen назвал актрису самой сексуальной женщиной в мире.

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