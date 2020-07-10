Пропавшую на озере «самую сексуальную женщину» объявили утонувшей

Полиция округа Вентура, штат Калифорния, заявила, что считает американскую актрису Наю Риверу мертвой. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что артистка, получившая звание самой сексуальной женщины в 2011 году, утонула в озере Пиру, передает TMZ.

Власти округа отменили спасательную операцию — теперь они ищут тело погибшей актрисы. Она пропала в озере с мутной водой, поиски затрудняют деревья и грязь на дне водоема. Полиция отметила, что тело Риверы всплывет на поверхность в промежутке от семи до десяти дней.

Шериф округа также выложил в свободный доступ видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как Ривера вместе с четырехлетним сыном паркует автомобиль возле причала, после чего берет напрокат лодку.

Сын 33-летней Риверы Джози Холлис Дорси был найден спящим в лодке на озере 9 июля. Ребенок заявил полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась.

Ривера известна по сериалу «Хор», в котором сыграла чирлидершу Сантану Лопез. Она также снималась в «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу». В 2011 году портал AfterEllen назвал актрису самой сексуальной женщиной в мире. В 2013-м она выпустила сингл Sorry, записанный вместе с рэпером Big Sean.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!