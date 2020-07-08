Белорусский певец Дмитрий Колдун попал в больницу с признаками интоксикации неясного происхождения. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны в Telegram-канале.

«В связи с многочисленными запросами от поклонников творчества Дмитрия Колдуна сообщаем, что он действительно был госпитализирован в шестую больницу Минска (...). В стационаре ему проведен комплекс диагностических мероприятий», — сказано в сообщении ведомства. Известно, что накануне госпитализации певец почувствовал недомогание, у него поднялась температура.

В настоящее время состояние певца стабильное. Его готовят к скорой выписке и дальнейшему амбулаторному лечению. Окончательный диагноз специалисты поставят по результатам лабораторных исследований на наличие возбудителей респираторных заболеваний. Тесты на коронавирус и на антитела артиста дали отрицательный результат. Также врачи исключили диагноз «пневмония».

Колдун принял участие в международном конкурсе «Евровидение» в 2007 году с песней Work Your Magic. Исполнитель набрал 145 баллов и занял шестое место; певца из Белоруссии обогнали представители Сербии, Украины, России, Турции и Болгарии.

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