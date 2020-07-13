Отец пропавшей актрисы из «Хора» принялся нырять в озеро в поисках дочери

Отец пропавшей на озере Пиру актрисы Наи Риверы был замечен ныряющим в водоеме в поисках дочери. Об этом пишет Mirror в понедельник, 13 июля.

Отмечается, что Джордж Ривера плавал в озере в одежде. Он принялся за самостоятельные поиски пропавшей артистки из сериала «Хор» после того, как власти округа Вентура, штат Калифорния, объявили Риверу утонувшей и отменили спасательную операцию, заменив ее на операцию по поиску тела актрисы.

Ранее полиция округа заявила, что поиски затрудняют деревья и грязь на дне водоема с мутной водой.

33-летняя артистка пропала на озере 9 июля после того, как отправилась плавать на арендованной лодке с четырехлетним сыном Джози Холлисом Дорси. Ребенок был найден спящим в лодке, он рассказал полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась.

Ривера известна по сериалу «Хор», в котором сыграла чирлидершу Сантану Лопез. Она также снималась в «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу».

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