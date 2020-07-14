Сериал «Хор» посчитали проклятым из-за смертей актеров

Сериал «Хор», который выходил на канале Fox с 2009 по 2016 год, посчитали проклятым из-за смертей актеров. Об этом сообщает TJ.

Фанаты предположили, что с шоу что-то не так, поскольку участники съемочной группы сталкиваются с различными трагедиями. 10 июля пропавшую на озере артистку Наю Риверу объявили утонувшей. Ранее стало известно о гибели двух других актеров — 31-летнего Кори Монтейта и 35-летнего Марка Саллинга.

Тело Монтейта обнаружили в 2013 году в гостинице. При этом в его организме обнаружили смертельную смесь алкоголя и героина. Саллинг покончил с собой в 2018 году. Незадолго до этого его арестовали из-за хранения детской порнографии.

В соцсетях поклонники вспомнили и о других инцидентах, произошедших с актерами «Хора». Так, Мелисса Бенойст рассказывала, что стала жертвой домашнего насилия. По ее словам, бывший возлюбленный сломал ей нос при помощи iPhone. В 2014 году бойфренд другой артистки, Бекки Тобин, скончался при загадочных обстоятельствах.

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