В Киеве сожгли нацистские флаги

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива сжег в Киеве флаги нацистских организаций в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте партии.

Церемония сожжения прошла во время акции памяти у мемориала жертвам фашизма. В ней приняли участие депутаты Верховной Рады от ОПЗЖ и активисты Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом «Патриоты — За Жизнь». Среди сожженных знамен были флаги Третьего рейха, 6-й танковой дивизии СС и дивизии СС «Галичина».

Илья Кива заявил о важности сохранения памяти о погибших в войне. По его словам, сегодня отдельные силы на Украине «при содействии властей пытаются возродить фашизм и нацизм».

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович раскритиковал законопроект о противодействии антисемитизму на Украине. Он назвал его «странным» и увидел в нем актуализацию «российских фейков» об антисемитизме в стране.

В июне член парламента и сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович пообещал сделать все, чтобы «фашизм не поднял головы» на Украине.