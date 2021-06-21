Рабинович во Франции пообещал не допустить возрождения фашизма на Украине

Депутат Верховной Рады и сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович пообещал сделать все, чтобы «фашизм не поднял головы» на Украине. Об этом он заявил после специальных слушаний в Сенате Франции, сообщается на сайте политической силы.

В ОПЗЖ отметили, что 21 июня французские и украинские политики, а также представители посольства Украины во Франции обсудили в Сенате «один из самых болезненных вопросов — возрождение фашизма на Украине».

Материалы по теме «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине Контрольная зачистка. Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику? Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?

Рабинович назвал день плодотворным. «Я рассказал французским коллегам о том, что сегодня происходит в нашей стране, показал материалы, демонстрирующие ужасающую картину», — отметил депутат. По его словам, участники обсуждения «ясно поняли», что фашизм не может возродиться на Украине.

«Потомкам победителей должно быть стыдно и будет стыдно!» — заключил он.

В преддверии Дня Победы Рабинович выразил сожаление, что проблема фашизма до сих пор актуальна для Украины. По его мнению, пока власти закрывают оппозиционные телеканалы, в эфире продолжают вещать каналы, которые пропагандируют ненависть и «прославляют не тех "героев"».

Ранее он назвал блокировку трех оппозиционных украинских телеканалов «зеленым фашизмом». Свое заявление он объяснил давлением властей на оппозицию и преследованием журналистов за их законную деятельность.

В марте бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией из-за санкций, введенных против него и ряда других чиновников. Такие меры он назвал антиконституционными и основанными на политическом преследовании оппонентов.