Рабинович во Франции пообещал не допустить возрождения фашизма на Украине

Депутат Верховной Рады и сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович пообещал сделать все, чтобы «фашизм не поднял головы» на Украине. Об этом он заявил после специальных слушаний в Сенате Франции, сообщается на сайте политической силы.
В ОПЗЖ отметили, что 21 июня французские и украинские политики, а также представители посольства Украины во Франции обсудили в Сенате «один из самых болезненных вопросов — возрождение фашизма на Украине».
Рабинович назвал день плодотворным. «Я рассказал французским коллегам о том, что сегодня происходит в нашей стране, показал материалы, демонстрирующие ужасающую картину», — отметил депутат. По его словам, участники обсуждения «ясно поняли», что фашизм не может возродиться на Украине.
«Потомкам победителей должно быть стыдно и будет стыдно!» — заключил он.
В преддверии Дня Победы Рабинович выразил сожаление, что проблема фашизма до сих пор актуальна для Украины. По его мнению, пока власти закрывают оппозиционные телеканалы, в эфире продолжают вещать каналы, которые пропагандируют ненависть и «прославляют не тех "героев"».
Ранее он назвал блокировку трех оппозиционных украинских телеканалов «зеленым фашизмом». Свое заявление он объяснил давлением властей на оппозицию и преследованием журналистов за их законную деятельность.
В марте бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией из-за санкций, введенных против него и ряда других чиновников. Такие меры он назвал антиконституционными и основанными на политическом преследовании оппонентов.