В Раде назвали блокировку оппозиционных каналов «зеленым фашизмом»

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире Newsone назвал блокировку трех оппозиционный украинских телеканалов «зеленым фашизмом», с которым необходимо бороться. Трансляция доступна на YouTube.

По его словам, фашизмом следует называть тот режим, при котором оппозиция оказывается под давлением властей, а журналистов преследуют за их законную деятельность. «Еще год назад мы подобного даже в страшном сне не могли представить», — сказал Рабинович.

Он добавил, что в ночь на 5 марта украинское руководство приняло решение создать «боевую группу» из 20 человек, которые будут нападать на журналистов и оппозиционеров. Каких-либо доказательств своим словам политик не привел. «Это и есть фашизм, и сегодня он пришел в зеленом виде», — отметил депутат.

2 февраля власти Украины приняли решение ввести санкции против трех оппозиционных телеканалов, на которых критиковались положение дел в стране и политика ее руководства. Телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили вещание, а против владельца телеканала депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака ввели персональные санкции.

Позже издание Vesti.ua со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что Киев готовится завести несколько уголовных дел по статье о государственной измене против известных украинских политологов.