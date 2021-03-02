Украинцы устроили акцию у представительства ЕС из-за блокировки телеканалов

Более тысячи украинцев устроили акцию протеста против блокировки трех оппозиционных каналов у здания представительства Евросоюза (ЕС) в центре Киева. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Организаторами митинга выступили депутаты Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, Ренат Кузьмин и Илья Кива. Они утверждают, что именно Брюссель выступил инициатором тех реформ, которые «семь лет уничтожают страну».

«Экономика не существует, правоохранительная система хромает. В нашей стране попираются права. В нашей стране власть уничтожает оппозицию», — заявил Кива перед протестующими. Он также призвал руководство ЕС обратить внимание на ущемление свободы слова в стране и повлиять на Киев в этом вопросе.

Отмечается, что на акции присутствуют усиленные наряды полиции. Они не препятствуют протестующим, о задержаниях и столкновениях не сообщалось. Реакции европейских дипломатов на проведение митинга пока также не последовало.

2 февраля власти Украины приняли решение ввести санкции против трех оппозиционных телеканалов, на которых критиковались положение дел в стране и политика ее руководства. Телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили вещание, а против владельца телеканала депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака ввели персональные санкции.

Позже журналисты и другие сотрудники заблокированных СМИ приняли решение открыть новый телеканал под названием «Первый независимый». Он также был отключен через час после начала вещания.