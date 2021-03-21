Депутат раскрыл планы Зеленского на Украину

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскрыл планы президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот добивается начала кровопролития на территории страны. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.

Рабинович отметил, что если оппозиция не поддастся на провокации официального Киева и не станет «выводить людей на улицы», чтобы избежать жертв. По его словам, главный план властей в том, чтобы на граждан «бросили вооруженные банды националистов».

Политик считает, что руководство Украины «может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления». В качестве примера депутат привел усиление цензуры и разрастание коррупции в стране. «Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой», — считает парламентарий.

При этом депутат не исключил, что граждане страны «сами выйдут на улицу» и пожелал украинцам спокойствия.

В феврале сообщалось, что большинство украинцев выступили против переизбрания Зеленского. 57,1 процента опрошенных не поддержали бы его повторное выдвижение на президентских выборах в 2024 году.