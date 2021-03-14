Зеленского выдвинут на второй президентский срок

Партия «Слуга народа» намерена призвать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом заявил лидер фракции, глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?

«Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит — это уже его личное решение», — сказал Арахамия о намерении выдвинуть Зеленского на второй срок.

В феврале сообщалось, что большинство украинцев выступили против переизбрания Зеленского. 57,1 процента опрошенных не поддержали бы его повторное выдвижение на президентских выборах в 2024 году.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос сообщил, что Владимир Зеленский захотел пойти на второй срок. По его словам, он рассказал о желании баллотироваться на второй президентский срок во время празднования своего дня рождения 25 января. О намерении Зеленский рассказал своему ближайшему окружению.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в мае 2019 года. Срок его полномочий составляет пять лет.