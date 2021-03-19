Бывший премьер Украины сравнил страну с фашистской Германией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией из-за введенных против него и ряда других чиновников санкций. Об этом сообщает РБК.

«Это абсолютно антиконституционное решение, основанное на политическом преследовании оппонентов. Идет зачистка политического поля в Украине. Фактически — превращение в фашистскую Германию», — заявил политик.

Азаров заявил, что не получал никаких документов в связи с санкциями. «Объявили об этом решении на одном украинском канале. Это называется несудебная расправа <...> Видимо, они делают все, чтобы я не вернулся в Украину», — сказал он.

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Сергей Заворотный отметил, что санкции против политика — «это своеобразный маккартизм в украинском варианте, когда местные власти просто берут под козырек и выполняют распоряжения заокеанских кураторов».

19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, связанных с «пользованием и добычей недр Украины». Кроме того, персональные санкции применены против 27 человек, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и другие. Санкции предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.