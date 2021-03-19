Зеленский прокомментировал санкции против Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции против бывшего главы государства Виктора Януковича и его окружения. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами — логично и странно. Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали, начиная с 2014 года», — сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что суд признал Януковича виновным в совершении государственной измены, поэтому в отношении всех его указов за время пребывания на посту президента будет проведен аудит и анализ на предмет наличия в них решений, которые «могут угрожать безопасности и интересам Украины».

19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, связанных с «пользованием и добычей недр Украины». Кроме того, персональные санкции применены против 27 человек, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и другие. Санкции предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.