Украинские националисты атаковали поклонников Басты на концерте в Киеве

В Киеве на концерт российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) пришли украинские националисты. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Некоторые из праворадикальных активистов держали в руках плакаты с надписями «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну» и «Баста поддерживает оккупацию Крыма».

Они атаковали поклонников рэпера, бросив в них дымовую шашку.

Фанаты Басты негативно отреагировали на пришедших радикалов. Они заявили, что творчество рэпера никак не связано с политикой, а также предложили националистам найти себе другую работу.

5 мая бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор» (запрещена в России) Сергей Стерненко объявил крупную денежную награду за информацию о местонахождении Басты после того, как он был замечен в Киеве.

В 2017 году Служба безопасности Украины на три года запретила Басте въезд на территорию страны. Такое решение было принято из-за того, что Баста выступал с концертами в Крыму.