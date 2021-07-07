В Киеве украинские националисты избили белорусских сторонников Лукашенко

В Киеве украинские националисты напали на сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусского союза журналистов.

Сторонники Лукашенко проводили акцию в честь прошедшего Дня независимости страны возле посольства республики. Они держали в руках белорусские государственные флаги.

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?

Во время акции белорусов атаковали украинские радикалы. Они избили сторонников президента, против некоторых применили газовое оружие.

В Белорусском союзе журналистов случившееся назвали следствием принятия на Украине закона «О коренных народах». «Ребят, белорусы Украины, вас точно всегда ждут на родине: не гавань, но синеокая красавица», — добавили в общественной организации.

Ранее в Киеве украинцы устроили погром в магазине спортивной одежды Puma из-за сотрудничества бренда с музыкантом Иваном Дорном. На Украине его обвиняют в пророссийских взглядах и называют «коллаборантом» из-за частых концертов в России. После нападения праворадикальные активисты оставили на полу магазина надписи «Спонсор сепаратистов», «Террористы» и «Бизнес на крови».

1 июля Верховная Рада приняла закон «О коренных народах», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласное ему, коренным признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является этническим меньшинством с самобытными языком и культурой и не имеет государственного образования за пределами республики. Таким образом, он запрещает считать коренным народом русских и еще ряд этносов, проживающих в стране.