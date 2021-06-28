Националисты организовали акцию у офиса Зеленского с требованием импичмента

Представители националистических организаций организовали акцию у офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие собрались у здания с требованием объявить Зеленскому импичмент. Многие демонстранты держат в руках плакаты с угрозами тюремного заключения в адрес украинского лидера и выкрикивают соответствующие лозунги. В акции принимают участие члены запрещенных в России организаций, а также представители различных движений. Отмечается, что протестующие не соблюдают социальную дистанцию и находятся на мероприятии без масок.

Ранее сообщалось, что украинские националисты из организации «Движение сопротивления капитуляции» заподозрили Зеленского в государственной измене из-за срыва спецоперации по задержанию 33 бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Минске. По мнению активистов, операция оказалась провальной из-за контактов главы государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они пояснили, что украинский лидер фактически совершил преступление, когда поделился с Минском сведениями о ситуации с наемниками.

29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых белорусские власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед выборами под контролем «русских кукловодов». Часть из наемников участвовали в боевых действиях в Донбассе, а потому Украина запросила их экстрадиции и первоначально взяла на себя ответственность за произошедшее.