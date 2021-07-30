В Белоруссии рассказали о планах Запада по смене власти в стране военным путем

Белоруссия находится в стадии отражения «гибридной агрессии» коллективного Запада. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, пишет БЕЛТА.

По его словам, после попыток государственного переворота в стране в 2020 году и возобновления протестов весной этого года западные страны перешли к «экономическому удушению» и созданию условий для раскола государственного аппарата Белоруссии.

Тертель также рассказал о дальнейших планах Запада по смене власти в стране. Он добавил, что ряд государств считает это необходимым условием для достижения своих геополитических интересов. Глава КГБ отметил, что западные страны рассматривают различные варианты реализации подобной задачи, в частности — военным путем.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности разместить российские войска в республике. Он подчеркнул, что руководство страны может пойти на такой шаг при наличии угрозы государству.

До этого Лукашенко обвинил страны Запада в лишении белорусов зарплат, пенсий, пособий и качественной медицины с помощью санкций. Президент обратил внимание, что республика никогда в своей истории не сталкивалась с таким размахом экономических ограничений в свой адрес.