Тихановскую уличили в призывах свергнуть Лукашенко

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на встрече с американским лидером Джо Байденом можно истолковать как призывы к свержению главы республики Александра Лукашенко. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

По его мнению, одна из цитат, опубликованных в Telegram-канале Тихановской после переговоров, представляет собой требование о вмешательстве США во внутренние дела Белоруссии. «Говоря о поддержке американского правительства, она сказала, что, если какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима, США будут на нашей (оппозиции — прим. «Ленты.ру») стороне. Это, безусловно, четкий призыв к смене режима», — пояснил свою позицию дипломат.

С Байденом Тихановская побеседовала 28 июля. После встречи она заявила, что просила главу государства ужесточить санкционное давление на режим Лукашенко, а также помочь белорусам совершить «ненасильственный переход к демократии» и поддержать политических заключенных. Оппозиционерка также отметила, что после встречи американский президент угостил ее печеньем.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посмеялась из-за упоминания «печенек из Белого дома», которыми глава США угостил Тихановскую. Она вспомнила произведение Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», где отрицательного героя «буржуины» в награду за выдачу военной тайны кормят вареньем и печеньем.