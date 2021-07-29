Байден угостил Тихановскую печеньем после встречи в Белом доме

Президент США Джо Байден после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской угостил ее печеньем. Видеозапись, где она в подробностях описала ситуацию, опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

По словам политика, несмотря на непродолжительность встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. После окончания беседы лидер оппозиции вышла из комнаты и завела диалог с сотрудником Совета по национальной безопасности США Крисом Смитом. «И опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенья из Белого дома», — рассказала Тихановская.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американским послом в Белоруссии Джули Фишер. С американским президентом она побеседовала 28 июля.

После встречи Тихановская заявила, что просила главу государства помочь белорусам совершить «ненасильственный переход к демократии» и поддержать политических заключенных. «Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой», — сказала Тихановская.